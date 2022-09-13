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Хэйни — о Ломаченко: как боец, не являющийся лидером дивизиона, входит в pound-for-pound?

Хэйни — о Ломаченко: как боец, не являющийся лидером дивизиона, входит в pound-for-pound?
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Абсолютный чемпион мира в лёгком весе (до 61,2 кг) американец Дэвин Хэйни объяснил своё недовольство рейтингом pound-for-pound от издания The Ring и поставил под сомнение нахождение в нём украинца Василия Ломаченко.

«Дело не в Ломаченко, я не хочу выставлять всё так. Но это сыграло большую роль. Парень, который даже не является первым номером в своём дивизионе, входит в рейтинг pound-for-pound издания The Ring. Это всё не складывается.

В конечном итоге это всё политика. Рейтинг pound-for-pound – это всего лишь мнение. Он не является настоящим. Как можно понять, кто туда должен входить, а кто – нет? Это просто мнение, поэтому имеем то, что имеем», – сказал боец в интервью YouTube-каналу Thaboxingvoice.

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