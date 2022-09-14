Евгений Тищенко: Головкину лучше после боя с Альваресом завершить карьеру

Боксёр Академии РМК Евгений Тищенко дал прогноз на бой мексиканца Сауля Альвареса и легенды казахстанского бокса Геннадия Головкина.

Напомним, в ночь с 17 на 18 сентября в Лас-Вегасе, штат Невада, США, состоится вечер бокса, в главном поединке которого встретятся Геннадий Головкин и Сауль Альварес. GGG и Канело проведут трилогию, их первый бой закончился раздельной ничьей, а второй – спорной победой мексиканца решением большинства судей.

«Здесь фаворит, безусловно, Канело. Потому что он моложе, он активный, ему нужно реабилитироваться после поражения. Головкину всё-таки 40 лет. Это возраст солидный. Тем более для среднего веса. Поэтому мой прогноз: здесь Канело должен побеждать уверенно, для хорошей реабилитации после поражения от Бивола. Да, Бивол доказал всем, что можно выигрывать у Канело. Но всё же Альварес сделал большую историю, не уходил от сложных боёв в последние семь лет. И большое уважение ему за то, что взял бой с неизвестным Биволом, хотя все прекрасно понимали, что это непростой бой для него будет, хотя он и шёл уверенным фаворитом.

Что касается Головкина, то ему лучше завершать карьеру. Он сделал большое имя, большую историю. Заработал денег, но в 40 лет, всё-таки, стоит подумать о здоровье. Он сделал в своей карьере всё, чтобы можно. И когда тебе за сорок, нужно уходить», — сказал Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.