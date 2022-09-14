Хильберто Рамирес: Канело нокаутирует Головкина

Экс-чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканец Хильберто Рамирес выразил мнение, что его соотечественник Сауль Канело Альварес нокаутирует казахстанца Геннадия Головкина в предстоящем поединке.



«Мне нравится Головкин, но Канело должен победить. Он знает, что ему нужно выиграть этот бой. Это отличная возможность для него. Мне кажется, он нокаутирует GGG. Сауль возвращается в суперсредний вес, он очень силён в этой категории», — приводит слова Рамиреса BoxingScene.

Напомним, в ночь с 17 на 18 сентября в Лас-Вегасе, штат Невада, США, состоится вечер бокса, в главном поединке которого встретятся Геннадий Головкин и Сауль Альварес. GGG и Канело проведут трилогию, их первый бой закончился раздельной ничьей, а второй – спорной победой мексиканца решением большинства судей.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка.

10 фактов о Канело Альваресе: