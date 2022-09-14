Внук Мохаммеда Али подписал контракт с PFL

Бьяджо Али Уолш, внук легендарного боксёра Мохаммеда Али, подписал контракт с американским промоушеном Professional Fighters League (PFL), занимающимся проведением турниров по смешанным единоборствам.
Об этом сообщила пресс-служба организации в одной из социальных сетей. Соперник и дата первого боя пока неизвестны.
Другой внук Мохаммеда — Нико Али Уолш, дебютировал в профессиональном боксе в августе 2021 года. Свой первый бой он провёл против американца Джордана Уикса. Поединок завершился в первом раунде победой Али техническим нокаутом. Бой был организован главой промоутерской компании Top Rank Бобом Арумом, который также представляет интересы чемпиона WBC в супертяжёлом весе британца Тайсона Фьюри.
Сколько денег успел заработать легендарный боксёр Мохаммед Али:
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