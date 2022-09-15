Тилл — о критике в адрес Чимаева: Хабиб сам пять раз проваливал взвешивание

Боец UFC в полусреднем весе Даррен Тилл отреагировал на критику со стороны экс-чемпиона лёгкого дивизиона Хабиба Нурмагомедова, а также других членов сообщества MMA насчет проваленного взвешивания Хамзата Чимаева.



«Послушайте, сам Хабиб примерно пять раз не укладывался в вес. И вокруг него были хорошие люди. То, что мы с Хамзатом немного веселились на камеру, вели себя немного дико, не означает то, что я или его тренерский штаб — плохие люди. К примеру, его тренер по бразильскому джиу-джитсу — один из лучших грэпплеров всех времён. Он не мусульманин. Это не значит, что он плохой человек. Как бы я ни уважал Хабиба как человека и бойца, я просто не уважаю его за то, что он выступает с подобными комментариями, как и других людей», — цитирует Тилла Sportkeeda со ссылкой на ESPN MMA.



Напомним, изначально на турнире UFC 279 Чимаев должен был встретиться с Нейтом Диазом, однако Хамзат провалил взвешивание перед турниром. В итоге Чимаев подрался с Кевином Холландом, которого победил в первом раунде. Экс-чемпион организации в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов раскритиковал Чимаева за лишний вес, а также недостаток в его команде хороших людей.