Емельяненко и Дацик провели финальную дуэль взглядов перед поединком
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Российские бойцы смешанных единоборств Александр Емельяненко и Вячеслав Дацик провели заключительную дуэль взглядов перед поединком.
Напомним, бой по правилам бокса состоится 24 сентября. Начало запланировано на 20:00 мск.
Дацик в последнем поединке одолел бразильца Антониу Силву. Бой завершился уже во втором раунде, когда Вячеслав зажал оппонента у канатов и нанёс серию сокрушительных ударов. Рефери пришлось вмешаться в ход поединка и зафиксировать победу Дацика техническим нокаутом.
В последний раз Александр проводил поединок на голых кулаках с уроженцем США, ветераном смешанных единоборств Джеффом Монсоном. Противостояние состоялось в феврале и завершилось победой Александра решением судей.
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