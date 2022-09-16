Головкин: Канело ведёт себя смешно, недостойно, пытается набить себе экстра-бонусы

Казахстанский боксёр Геннадий Головкин высказался о поведении мексиканца Сауля «Канело» Альвареса перед третьим боем.



«Личное ли для меня это противостояние? Нет, для меня это очередной бой. Я уже завершил боксёрскую карьеру. Мы все знали, что этот бой будет, хоть и ждали очень долго. Но ничего персонального здесь абсолютно нет. Это уже просто бизнес, шоу.



Смешно ли мне слушать высказывания Канело перед боем? Если честно, смешно не то, что он говорит… В общем смешно то, как он ведёт себя. Если ты представитель этого вида спорта, то уже веди себя более-менее достойно. На мой взгляд, человек не ведёт себя так, когда он уже действительно «большой». А все эти мелочи, вся эта грязь – просто неприятно. Если сказать по-мужски, то это недостойно. Всё, что он говорит, мол, нокаутирую, закончу с его карьерой, – он просто пытается набить себе экстра-бонусы. Но мы же все понимаем, что это не столько смешно, сколько где-то подло», – сказал Головкин в интервью на YouTube-канале Sport Alemi.



Вечер бокса, в главном поединке которого встретятся казахстанский боксёр Геннадий Головкин и мексиканец Сауль «Канело» Альварес, состоится в ночь с 17 на 18 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Начало – в 5:00 мск. Головкин и Канело выйдут в ринг ориентировочно в 9:00. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию боя.