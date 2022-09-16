Альдо: Фёдор Емельяненко — величайший боец

Экс-чемпион UFC в полулёгком весе Жозе Альдо признался, что считает российского бойца смешанных единоборств Фёдора Емельяненко величайшим.
«Если мы говорим только о достижениях, то можно назвать Деметриуса Джонсона, который добился больших успехов в своём весе, но о нём не говорят. Жорж Сен-Пьер — большое имя, но величайший боец, на мой взгляд, это Фёдор Емельяненко. Одна из икон. Парень в течение десяти лет был непобеждённым, я смотрел на это и говорил, как хочу побить его рекорд», — сказал Альдо в эфире бразильского шоу Cara a Tapa.
На счету Фёдора Емельяненко 47 поединков, в которых он одержал 40 побед. В шести случаях российский боец потерпел поражение, и однажды бой признали несостоявшимся.
Свой последний поединок Фёдор провёл в октябре прошлого года в рамках Bellator 269. Там Емельяненко нокаутировал Тимоти Джонсона в первом раунде.
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