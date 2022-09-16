Сен-Пьер: если Чимаев ещё раз не уложится в вес, то может лишиться титульного боя

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер высказался о проваленном взвешивании Хамзата Чимаева перед турниром UFC 279.



«Когда ты не укладываешься в вес, то это большое неуважение не только к сопернику, но и к спорту в целом. Да, мы не знаем, что там произошло. Возможно, действительно есть какая-то медицинская причина, но я думаю, что в будущем если он ещё раз не сделает вес, то может лишиться титульного поединка. Это сложно простить», — приводит слова Сен-Пьера Sportskeeda.



Чимаев изначально должен был подраться с Нейтом Диазом в главном бою турнира, но не смог уложиться в вес, после чего в UFC изменили пары, и Хамзат провёл бой с Кевином Холландом. Поединок закончился победой шведского бойца чеченского происхождения удушающим приёмом в первом раунде.

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