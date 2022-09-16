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Канело: я хотел реванша с Биволом, но Хирн сказал, что у нас контракт на бой с Головкиным

Канело: я хотел реванша с Биволом, но Хирн сказал, что у нас контракт на бой с Головкиным
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Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) и бывший лидер рейтинга pound-for-pound мексиканец Сауль Альварес (57-2-2, 39 KO) рассказал, почему его следующий бой будет с Геннадием Головкиным, а не с Дмитрием Биволом.

«Я очень хотел провести реванш в сентябре. Но Эдди Хирн сказал, что у нас контракт на бой с Головкиным в сентябре и нам очень нужно провести этот бой. Вот почему мы здесь. И я доволен сложившейся ситуацией.

Я действительно хотел бы подраться с Биволом, но в итоге мы с командой приняли решение провести бой с Головкиным. Посмотрим, что будет дальше. Биволу нужно победить, но я хочу этот реванш. Нужно посмотреть, что произойдёт в поединке Бивола с Рамиресом. Сейчас я на сто процентов сосредоточен на поединке с Геннадием Головкиным», — приводит слова Сауля «Канело» Альвареса BoxingScene.

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