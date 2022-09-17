Стали известны гонорары Альвареса и Головкина. Канело заработает в два раза больше

Бывший лидер рейтинга pound-for-pound и действующий абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканец Сауль Альварес (57-2-2, 39 KO) заработает более $ 40 млн за третий поединок с казахстанцем Геннадием Головкиным (42-1-1, 37 KO), который состоится завтра, 18 сентября, в Лас-Вегасе (США), сообщает издание BoxingScene.

Гарантированный гонорар Канело, без учёта доходов с платных трансляций (PPV), составит $ 45 млн. Гонорар Головкина оказался значительно скромнее – $ 20 млн.

Напомним, первый поединок бойцов состоялся в сентябре 2017 года, и тогда соперники довольствовались ничьей. Реванш состоялся спустя год, и на этот раз победу раздельным судейским решением одержал Альварес, нанеся Головкину единственное поражение в карьере.