Фото: Сауль Альварес похвастался впечатляющей формой перед боем с Головкиным

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) и бывший лидер рейтинга pound-for-pound мексиканец Сауль Альварес (57-2-2, 39 KO) похвастался актуальной формой перед третьим боем с казахстанцем Геннадием Головкиным (42-1-1, 37 KO), который состоится на этих выходных в Лас-Вегасе (США) и возглавит боксёрский вечер от промоушена Matchroom.

Фото: из личного архива Сауля Альвареса

Напомним, первый поединок бойцов состоялся в сентябре 2017 года, и тогда соперники довольствовались ничьей. Реванш состоялся спустя год, и на этот раз победу раздельным судейским решением одержал мексиканец.

Ранее в интервью Альварес заявил, что у него не возникнет проблем в потенциальном реванше с непобеждённым российским полутяжеловесом Дмитрием Биволом.