Фото: Сауль Альварес похвастался впечатляющей формой перед боем с Головкиным
Поделиться
Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) и бывший лидер рейтинга pound-for-pound мексиканец Сауль Альварес (57-2-2, 39 KO) похвастался актуальной формой перед третьим боем с казахстанцем Геннадием Головкиным (42-1-1, 37 KO), который состоится на этих выходных в Лас-Вегасе (США) и возглавит боксёрский вечер от промоушена Matchroom.
Фото: из личного архива Сауля Альвареса
Напомним, первый поединок бойцов состоялся в сентябре 2017 года, и тогда соперники довольствовались ничьей. Реванш состоялся спустя год, и на этот раз победу раздельным судейским решением одержал мексиканец.
Ранее в интервью Альварес заявил, что у него не возникнет проблем в потенциальном реванше с непобеждённым российским полутяжеловесом Дмитрием Биволом.
Новость по темеКанело — о Биволе: он не лучше меня. Я легко могу побить его
Комментарии
- 12 сентября 2022
-
23:59
-
23:57
-
23:37
-
22:29
-
22:07
-
21:55
-
21:35
-
21:10
-
20:53
-
19:48
-
19:39
-
19:22
-
18:43
-
18:27
-
18:07
-
17:22
-
16:49
-
15:09
-
13:46
-
13:19
-
13:10
-
12:55
-
11:10
-
10:09
-
09:22
-
00:53
-
00:10
- 11 сентября 2022
-
22:54
-
22:15
-
21:53
-
21:02
-
20:10
-
18:57
-
17:17
-
16:45
Партнерский контент