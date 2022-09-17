Команда Тайсона Фьюри отправила Джошуа контракт на бой
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Фрэнк Уоррен, промоутер обладателя титула WBC в супертяжёлом весе британца Тайсона Фьюри (32-0-1, 23 KO), сообщил, что подготовил и отправил контракт на бой с двукратным чемпионом дивизиона Энтони Джошуа (24-3, 20 KO).
«Контракты отправлены команде Энтони Джошуа. Сейчас мы ожидаем, когда они изучат их и подпишут, чтобы мы смогли провести одно из крупнейших событий в истории британского бокса. С момента смерти королевы Тайсон ведёт себя уважительно и хранит молчание, пока мы пытаемся добиться соглашения.
Отправка контрактов была следующим шагом, которые, как мы и обещали, Джошуа получил. Я не ожидаю каких-то проблем. Мы все хотим, чтобы этот поединок состоялся», – приводит слова функционера издание Daily Star.
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