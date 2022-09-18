Дрозд объяснил, почему болельщики оправданно освистывали Головкина и Канело

Бывший чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе по версии WBC Григорий Дрозд высказался о поединке между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом, завершившемся победой мексиканца единогласным решением судей.



«Думаю, болельщики не в восторге. Если они свистят, значит, это оправданно. Они же там внутри, находятся у арены. Конечно, имеют на это полное право. Американские и мексиканские болельщики точно разбираются в боксе и понимают, каким может быть настоящий профессиональный бокс. Я просто рад по-человечески – Гене 40 лет, он заработал денег, сильных ударов не пропустил. С этой точки зрения я рад за него. Но интересного боя, который будешь пересматривать, не получилось. Он был близким по темпу – никто не взвинчивал темп. Однако Альварес забирал раунд за раундом. Оценки судей? Я бы точно отдал Альваресу восемь раундов. А так сложно – мы с вами одно смотрим, судьи тоже пытаются понять. Победу отдали правильно, это главное», – сказал Дрозд в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.