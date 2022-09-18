Президент Казахстана поддержал Головкина после поражения от Альвареса

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев позвонил казахстанскому боксёру Геннадию Головкину и поддержал его после поражения в бою с мексиканцем Саулем «Канелом» Альваресом. Глава государства подчеркнул, что несмотря на такой исход поединка, Головкин остаётся для болельщиков лучшим боксёром в мире.

«Для болельщиков ты был и останешься народным чемпионом и лучшим в мире. Гордимся тобой!» — приводит слова Токаева телеграм-канал ORDA.

Напомним, в ночь с 17 на 18 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся вечер бокса, в главном событии которого прошёл бой Геннадий Головкин – Сауль Альварес. Мексиканский боксёр защищал пояса WBA (Super), WBC, IBF и WBO в суперсреднем весе. Бой продлился все 12 раундов, по итогам которых победу единогласным решением судей одержал Сауль Альварес.

10 фактов о Канело Альваресе.