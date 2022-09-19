В команде Мурата Гассиева назвали сроки его следующего боя

Виталий Сланов, тренер бывшего объединённого чемпиона мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) россиянина Мурата Гассиева (29-1, 22 KO), сообщил, что его подопечный вернётся на ринг в ноябре.

«Мурат очень хорошо работает, со здоровьем никаких проблем нет. Всё у нас идёт по плану, и мы ориентируемся на ноябрь. Нам так сказали, и мы ждём серьезного противника. Нам перечисляют серьёзных боксёров, ведутся переговоры с боксёрами из первой десятки. Фамилии я знаю, но вы понимаете, что не могу их афишировать. В качестве места проведения рассматриваются два варианта – в России и южные страны, — приводит слова специалиста «Матч ТВ».

Напомним, в своём последнем бою в августе Гассиев нокаутировал в первом раунде малоизвестного американца Карлоуса Уэлча (21-3-1, 18 KO), выступив после 13-месячного простоя. Поединок стал третьим для 28-летнего россиянина в супертяжёлом дивизионе.