«Всё ещё хочу бой с Фьюри». Нганну объяснил, почему до сих пор не подписал новый контракт
Поделиться
Чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну заявил, что по-прежнему заинтересован в поединке с чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсоном Фьюри.
«Сейчас статус контракта тот же. Я не получил достойного предложения. Полагаю, что UFC не торопится, но ничего страшного, я тоже не спешу. Уходить я не планирую, а значит, и торопиться некуда. Я всё ещё хочу получить бой с Тайсоном Фьюри, я в этом заинтересован и настаиваю, чтобы такие бои прописали в моём новом контракте», — цитирует Нганну Sportskeeda.
Свой последний поединок Нганну провёл в январе этого года на турнире UFC 270. Фрэнсис одержал победу над Сирилом Ганом единогласным решением судей. Всего у камерунского бойца 20 боёв в MMA и 17 побед в них.
Комментарии
- 19 сентября 2022
-
13:38
-
12:57
-
12:36
-
10:55
-
10:54
-
10:24
-
09:46
-
08:44
-
00:27
- 18 сентября 2022
-
23:33
-
23:16
-
22:50
-
22:26
-
21:44
-
21:06
-
20:52
-
20:13
-
19:17
-
19:08
-
18:51
-
18:08
-
17:38
-
17:26
-
16:03
-
15:45
-
13:38
-
13:30
-
13:16
-
13:00
-
13:00
-
12:28
-
12:24
-
12:02
-
11:55
-
11:31
Партнерский контент