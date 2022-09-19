«Всё ещё хочу бой с Фьюри». Нганну объяснил, почему до сих пор не подписал новый контракт

Чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну заявил, что по-прежнему заинтересован в поединке с чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсоном Фьюри.



«Сейчас статус контракта тот же. Я не получил достойного предложения. Полагаю, что UFC не торопится, но ничего страшного, я тоже не спешу. Уходить я не планирую, а значит, и торопиться некуда. Я всё ещё хочу получить бой с Тайсоном Фьюри, я в этом заинтересован и настаиваю, чтобы такие бои прописали в моём новом контракте», — цитирует Нганну Sportskeeda.



Свой последний поединок Нганну провёл в январе этого года на турнире UFC 270. Фрэнсис одержал победу над Сирилом Ганом единогласным решением судей. Всего у камерунского бойца 20 боёв в MMA и 17 побед в них.