Американский экс-чемпион Дэниел Джейкобс предложил Головкину провести реванш
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Двукратный чемпион мира в среднем весе (до 72,6 кг) американский ветеран Дэниел Джейкобс заявил о желании провести реванш с казахстанцем Геннадием Головкиным, на минувших выходных уступившему в трилогии с мексиканцем Саулем Альваресом.
Напомним, бойцы встречались в марте 2017 года, и тогда Головкин победил близким единогласным решением.
«Для меня, как и для остальных боксёров, есть момент, от которого трудно отмахнуться: бойцам нужен человек, который скажет, что с ними покончено, и это даст им дополнительную мотивацию. Бойцы остаются бойцами, и я понимаю Головкина, который по-своему хочет завершить карьеру. И я бы предложил ему сразиться с парнем вроде Дэнни Джейкобса», – сказал боксёр в интервью DAZN.
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