Алекс Волкановски отреагировал на завершение карьеры Жозе Альдо
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Действующий чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Алекс Волкановски прокомментировал в социальных сетях новость о том, что бывший обладатель титула бразильский ветеран Жозе Альдо принял решение завершить профессиональную карьеру.
«Желаю всего наилучшего величайшему полулегковесу Жозе Альдо», – написал Волкановски.
Альдо дебютировал в сильнейшей организации мира на турнире UFC 129 в апреле 2011 года, будучи чемпионом полулёгкого веса, и за последующие три года провёл семь защит титула кряду.
Всего же в UFC бразилец выступил 20 раз. В своём последнем бою на турнире UFC 278 в августе Жозе уступил единогласным решением судей грузинскому бойцу легчайшего веса (до 61 кг) Мерабу Двалишвили.
Новость по темеИсточник: Жозе Альдо завершил карьеру в MMA
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