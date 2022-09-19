Алекс Волкановски отреагировал на завершение карьеры Жозе Альдо

Действующий чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Алекс Волкановски прокомментировал в социальных сетях новость о том, что бывший обладатель титула бразильский ветеран Жозе Альдо принял решение завершить профессиональную карьеру.

«Желаю всего наилучшего величайшему полулегковесу Жозе Альдо», – написал Волкановски.

Альдо дебютировал в сильнейшей организации мира на турнире UFC 129 в апреле 2011 года, будучи чемпионом полулёгкого веса, и за последующие три года провёл семь защит титула кряду.

Всего же в UFC бразилец выступил 20 раз. В своём последнем бою на турнире UFC 278 в августе Жозе уступил единогласным решением судей грузинскому бойцу легчайшего веса (до 61 кг) Мерабу Двалишвили.