Дмитрий Кудряшов назвал свой гонорар за бой с Вагабовым

Российский экс-претендент на титул в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) россиянин Дмитрий Кудряшов (25-5, 24 KO) назвал свой гонорар за поединок с бойцом смешанного стиля Вагабом Вагабовым (3-1, 1 KO), который состоялся в июне этого года в Москве.

«Мне сказали: «Есть Вагабов, с ним отказываются все драться, он только что побил какого-то члена сборной России. Дима, а ты бы мог?» Время сейчас другое, мыслить 2017 годом уже не получается.

Сейчас вся международная история закрыта, во всех рейтингах я входил в десятку, сейчас нигде нет. И для того, чтобы оставаться активным, оставаться на слуху, зарабатывать какие-то деньги, ты идёшь таким путём.

Сколько я получил за бой с Вагабом? Пять миллионов [рублей]. В следующем бою я получу больше десяти миллионов. И если сравнивать гонорары профессионалов, которые ещё не имеют имени, но дерутся по-настоящему, то они получают в три-пять раз меньше», – сказал Кудряшов в YouTube-подкасте Григория Дрозда.