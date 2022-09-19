Вячеслав Дацик назвал свой гонорар за бой с Александром Емельяненко

Российский боец смешанного стиля Вячеслав Дацик озвучил свой гонорар за боксёрский поединок с именитым соотечественником Александром Емельяненко, который состоится 24 сентября в Москве.

Спортсмен заявил на пресс-конференции, что за выступление заработает более 10 млн рублей. Емельяненко же сказал, что «дерётся за идею».

Напомним, в своём последнем бою Дацик одолел бразильца Антониу Силву. Бой завершился во втором раунде после того, как россиянин зажал соперника у канатов и нанёс серию ударов. Рефери пришлось вмешаться в ход поединка и зафиксировать победу Дацика техническим нокаутом.

Емельяненко в феврале провёл поединок на голых кулаках с американским ветераном Джеффом Монсоном и победил единогласным решением судей.