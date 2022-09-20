«У нас была дата, соперник и локация». Бивол — о сорвавшемся бое

Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе российский боксёр Дмитрий Бивол высказался о сорвавшемся бое с Джошуа Буатси.



«Я хотел боя с Буатси, потому что бой был предложен мне. У нас была локация, у меня был противник, и у нас было место. Поэтому, конечно, мы хотели сразиться с Буатси.



Конечно, всё меняется, и я был немного сбит с толку, когда и где будет этот бой. Теперь я рад, что всё произошло именно так.

Я хотел драться с Рамиресом много-много лет назад. В каждом бою я думал: «Может быть, моим следующим соперником будет Хильберто». Он говорил о нашем противостоянии, он хороший соперник. Я хочу драться с таким противником, как он. На его счету 44 победы и ни одного поражения. Он очень хорош», — приводит слова Бивола BoxingScene.

Напомним, изначально сторона Бивола хотела провести добровольную защиту против британца Джошуа Буатси, но Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) отклонила запрос команды российского бойца и постановила провести обязательную защиту против Рамиреса.

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