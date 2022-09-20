Жаирзиньо Розенстрайк и Крис Докос встретятся 11 декабря на UFC 282

Промоушен UFC утвердил поединок в тяжёлом весе (до 120 кг) между девятым номером рейтинга суринамцем Жаирзиньо Розенстрайком (12-4) и американцем Крисом Докосом (9-5), который состоится 11 декабря в Лас-Вегасе (США) на турнире UFC 282, сообщает издание MMA Fighting.
Розенстрайк в июне на турнире UFC Fight Night 208 уступил техническим нокаутом россиянину Александру Волкову. За полгода до этого суринамец проиграл по очкам американцу Кёртису Блэйдсу.
Докос в марте на UFC on ESPN 33 уступил техническим нокаутом всё тому же Блэйдсу. Поражение стало для американца вторым подряд – в декабре 2021 года он проиграл нокаутом экс-претенденту на титул Деррику Льюису.
Напомним, возглавит турнир UFC 282 титульный реванш в полутяжёлом весе (до 93 кг) между чехом Иржи Прохазкой и бразильцем Гловером Тейшейрой.
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