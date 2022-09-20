Экс-чемпион: Головкин должен завершить карьеру, несмотря на то что является чемпионом
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Экс-чемпион мира, а ныне аналитик, американец Пол Малиньяджи считает, что казахстанский ветеран Геннадий Головкин должен завершить карьеру после поражения в третьем бою с мексиканцем Саулем Альваресом, несмотря на то что удерживает два чемпионских титула в среднем весе (до 72,6 кг).
«Я считаю, что Головкин должен уйти, несмотря на то что у него есть титулы в среднем весе, хотя это сложно, учитывая, что тебе заплатят за их защиту.
Третий бой с Головкиным всегда был у Канело в заднем кармане, он был в состоянии состарить Головкина и выбрать его, когда пожелает, особенно учитывая, что в его послужном списке нет поражений от него. Хотя одно он, пожалуй, заслужил», – сказал Малиньяджи в своём YouTube-канале.
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