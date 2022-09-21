Майк Тайсон рассказал о проблемах со здоровьем

56-летний легендарный американский боксёр Майк Тайсон рассказал о том, что имеет проблемы со здоровьем.

«У меня время от времени возникает ишиас (воспалительный процесс, который сопровождается сдавлением или раздражением седалищного нерва). Он обостряется. Когда он вспыхивает, я даже говорить не могу! Слава богу, это единственная проблема со здоровьем, которая у меня есть. Я теперь в порядке», — приводит слова Тайсона Daily Mail.

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе является одним из самых знаковых спортсменов в этом виде спорта. В расцвете сил Тайсона большинство его поединков заканчивались тем, что его противник падал на землю. Иконе бокса всего 56 лет, но недавно сказал, что его «срок годности», возможно, ещё не истёк. Майк в последнее время был замечен с тростью, так как ему нужна помощь, чтобы правильно ходить, что уже вызывало беспокойство его фанатов.