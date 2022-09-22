Эдди Альварес покинул промоушен ONE
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе Эдди Альварес расторг контракт с промоушеном ONE FC. Альварес сообщил, что он остался в хороших отношениях с лигой.
«Я больше не являюсь бойцом ONE. Мы разошлись на позитивной ноте, я в хороших отношениях с их командой. Я хотел бы поблагодарить Чатри за ту возможность, что он мне дал. С интересом буду следить за их дальнейшими успехами. Я официально являюсь свободным агентом и готов начать охоту. Кто станет моей следующей добычей?» — приводит слова Эдди Альвареса MMAFighting.
Альварес принял участие в четырёх поединках в азиатской лиге, одержав в них всего одну победу. Всего на его счету 30 побед и восемь поражений. Ещё два боя были признаны несостоявшимися.
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