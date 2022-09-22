Легендой должен был стать другой Емельяненко. Александр — талантливее Фёдора

Уже послезавтра, 24 сентября, Александр Емельяненко выйдет в ринг с Вячеславом Дациком. Несмотря на солидный возраст, брат Последнего императора продолжает драться и зарабатывать солидные деньги: гонорар Александра за Рыжего Тарзана составит около 10 миллионов рублей. Вроде бы всё хорошо, но поклонники ММА твёрдо уверены — Емельяненко-младший не добился и десятой части того, на что мог рассчитывать благодаря своему таланту. И это чистая правда.

Весь мир знает Фёдора Емельяненко — легендарного бойца, не проигрывавшего десять лет подряд и перебившего почти всех звёзд своего времени. Хотя позже у Фёдора начался серьёзный спад, в историю ММА его имя вписано золотыми буквами. Как минимум подобного уровня должен был добиваться и брат Последнего императора — Александр. Ведь Емельяненко-младший по таланту даже превосходил знаменитого родственника. В этом уверены почти все, кто тренировался с братьями.

Михаил Малютин, Сергей Харитонов и другие спортсмены не раз отмечали уникальные дарования Александра. Брат Последнего императора обладал невероятной для тяжеловеса скоростью движений, идеально чувствовал дистанцию и мог похвастаться шикарной реакцией. Вдобавок Емельяненко-младший ещё и впитывал знания, словно губка. Если Фёдору требовалось повторить упражнение 100 раз, то брату хватало пары повторов. По антропометрическим данным, кстати, старший брат тоже уступал младшему.

«Как отношусь к мнению, что я талантливее Фёдора? Так и есть на самом деле. Когда мы на сборы выезжали, я его и в партере борол, когда в форме был. На руках его перебивал. То есть во всех аспектах был сильнее — и в борьбе, и в боксе. И бегал больше него, и дышал. Он только начинал форму набирать, а я был в порядке», — рассказывал Александр в интервью на канале «Руки Выше» в YouTube.

К сожалению, Александр не сумел толково распорядиться даром, полученным от природы. С юности у Емельяненко-младшего появились проблемы с алкоголем, он быстро попал в дурную компанию — и сел в тюрьму уже в 18 лет. За решёткой брат Фёдора провёл три с половиной года, но отсидка его ничему не научила. Выйдя на свободу, Александр продолжал постоянно нарушать режим и тренироваться лишь урывками. Нездоровые развлечения явно привлекали его куда сильнее, нежели спорт.

Братья Емельяненко Фото: Из личного архива

Итог мы все знаем — карьера Емельяненко прошла скандально и шумно, однако особых достижений в ней не было. Александр проиграл практически всем топовым соперникам, за исключением Сергея Харитонова, а побеждал в основном середняков. Будь Емельяненко-младший таким же дисциплинированным и целеустремленным, как старший брат, он наверняка бы обошёл Фёдора по уровню величия. И все бы спорили, кто более крут — Хабиб или Александр. Но получилось так, как получилось.