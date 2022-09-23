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Хамзат Чимаев намекнул на переход в средний вес

Хамзат Чимаев намекнул на переход в средний вес
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Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев намекнул, что планирует перейти в среднюю весовую категорию. Спортсмен выложил в своих социальных сетях фотографию с подписью «185». Порог в среднем весе — 185 фунтов (83,9 кг).

Напомним, Хамзат Чимаев провёл свой последний бой в ночь на 11 сентября в рамках турнира UFC 279 с Кевином Холландом. Чимаев одержал победу удушающим приёмом уже в первом раунде. Ранее в апреле Хамзат провёл бой с Гилбертом Бёрнсом и выиграл единогласным решением судей.

На турнире UFC 279 Чимаев изначально должен выйти на ринг с Нейтом Диазом, но так как не смог уложиться в лимит полусредней весовой категории (77,1 кг), основной кард турнира претерпел изменения.

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