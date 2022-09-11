Вы успели «похоронить» Чимаева? Он ещё поставит UFC на колени

Ранним утром 11 сентября по московскому времени закончился турнир UFC 279. Сдвинутый в соглавное событие Хамзат Чимаев встречался с Кевином Холландом, который показал аналогичные Чимаеву цифры на весах. И, как ожидалось, Хамзат легко переехал своего нового оппонента. Это читалось не только на бумаге, но и по глазам Кевина. Он очень сильно волновался.

И Хамзат сразу же набросился на него через проход в ноги. Холланд выживал под давлением Борза. Американец пытался выбраться из удержания, но через две минуты попался на удушающий приём Д’Арсе, откуда он похлопал в знак сдачи. Лёгкая победа Чимаева, которого окатили вистом недовольства. С точки зрения наследия он не многое потерял, ибо стареющий Нейт Диаз не котируется в рейтингах. Однако перспективы Чимаева весьма туманны. И тот факт, что его спустили в соглавное событие турнира, очень похож на наказание бойца за угрозу срыва турнира.

При этом Борз снова показал инстинкт убийцы и вместе с ним зашкаливающую мотивацию. В то же время хедлайнеры в лице сбитых лётчиков Нейта Диаза и Тони Фергюсона больше развлекали подколами друг друга, чем публику, которая пускала висты во втором и третьем раундах. Поэтому можно констатировать, что, несмотря на сумасшедшие цифры с продаж билетов и платных трансляций, менеджмент UFC прокололся, отправив Чимаева в соглавное событие. Независимо от того, как к Хамзату все относятся, он до сих пор резонирует. В отличие от того же Тони Фергюсона, которого равнодушно приняли. Поэтому таким активом нужно дорожить, несмотря на случившееся.

Но давайте перейдём к раскладам. Что же дальше ждёт Чимаева? Если бы он уложился в вес и деклассировал Диаза, как обещал, тогда элиминатор с Ковингтоном был бы неизбежным. А так он максимально запутал Дану Уайта. Босс UFC сделал выводы и точно будет против его захода в полусредний вес. Он не потерпит ещё одного срыва такого рода.



Поэтому переход в средний дивизион выглядит компромиссным вариантом, о чём он признался на пресс-конференции по окончании турнира. Тогда Дане не придётся переживать по поводу веса и продумывания запасных вариантов на случай таких обломов. А Хамзат раскачает один из самых мёртвых дивизионов UFC, где топовых бойцов только трое (Исраэль Адесанья, Алекс Перейра и Роберт Уиттакер).

К тому же Чимаев пока не давал никаких прогнозов по поводу своих будущих выступлений, а именно, в каком весе это будет. Это станет известно общественности только после разговора с тренером и руководством лиги. Глобально у Чимаева два варианта. Первое — выбить элиминатор с Ковингтоном на чемпионский бой в полусреднем дивизионе. Но для этого ему нужно предоставить железобетонные гарантии руководству UFC, что такого больше не случится. Например, 100% вычет гонорара в случае проваленного взвешивания.

Второе — с поправкой на случившееся перестраховаться и всё-таки уйти в средний вес. У Чимаева отличные данные и для этого дивизиона: рост — 188 см, размах рук — 191 см. У экс-чемпиона UFC Роберта Уиттакера рост 182 см, а размах рук — 188 см. Поэтому Борз отлично впишется со своими габаритами.

Но гордыня и чувство невыполненного долга могут помешать такому переходу. Просто вдумайтесь: Хамзат совершил фурор именно в полусреднем весе, где взобрался на третью строчку. Будет обидно остановиться на финишной прямой, так как пройден приличный путь. В начале следующей недели выйдет обновлённый рейтинг UFC. Если Хамзата понизят в нём, тогда намёк о переходе в средний дивизион станет недвусмысленным. Иначе о чемпионских амбициях можно будет смело забыть.