Шон О’Мэлли: получу одинаковое удовольствие, если задушу или нокаутирую Петра Яна

Звёздный боец UFC Шон О’Мэлли поделился ожиданиями от поединка в полусреднем весе с россиянином Петром Яном. Бой состоится на турнире UFC 280.

«Я бы получил одинаковое удовольствие, если бы нокаутировал или задушил Петра Яна. Но я определённо вижу, что это будет хороший поединок в стиле кикбоксинга. Начал это говорить, как только объявили бой. Грэпплинг Алджэмейна очень высокого уровня, но ему было тяжело забрать спину Петра. Это показывает, насколько Ян хорош в защите от удушения», — приводит слова О’Мэлли Sportskeeda.

Бой О’Мэлли — Ян пройдёт в ночь с 22 на 23 октября. В последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 273, Пётр встречался с американцем Алджэмейном Стерлингом. Поединок завершился победой представителя США раздельным судейским решением.

Новость по теме Шон О’Мэлли поставил под сомнение готовность Чимаева к бою с Костой

Пётр Ян в Таиланде встретил парня, похожего на О'Мэлли.