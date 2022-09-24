Шон О’Мэлли: получу одинаковое удовольствие, если задушу или нокаутирую Петра Яна

Звёздный боец UFC Шон О’Мэлли поделился ожиданиями от поединка в полусреднем весе с россиянином Петром Яном. Бой состоится на турнире UFC 280.
«Я бы получил одинаковое удовольствие, если бы нокаутировал или задушил Петра Яна. Но я определённо вижу, что это будет хороший поединок в стиле кикбоксинга. Начал это говорить, как только объявили бой. Грэпплинг Алджэмейна очень высокого уровня, но ему было тяжело забрать спину Петра. Это показывает, насколько Ян хорош в защите от удушения», — приводит слова О’Мэлли Sportskeeda.
Бой О’Мэлли — Ян пройдёт в ночь с 22 на 23 октября. В последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 273, Пётр встречался с американцем Алджэмейном Стерлингом. Поединок завершился победой представителя США раздельным судейским решением.
Пётр Ян в Таиланде встретил парня, похожего на О'Мэлли.
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