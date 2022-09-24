Стерлинг: Ян — очень умный боец, для О'Мэлли это настоящее испытание

Чемпион UFC в легчайшем весе, ямайский боец Алджэмейн Стерлинг поделился мнением о предстоящем поединке между российским бойцом Петром Яном и американцем Шоном О'Мэлли.



«Шон О'Мэлли — очень талантливый боец. Мы привыкли, что обычно он выступает в роли молотка, а не гвоздя. Посмотрим, как он справится теперь, когда соперник в состоянии дать ему настоящий бой. Увидим, что он противопоставит Петру Яну. Этот русский — настоящее испытание. Ян — очень умный, интеллектуальный боец. Он опасен, но и ему может быть нелегко с соперником, который хорошо работает ногами и может уклоняться от ударов», — приводит слова Стерлинга пресс-служба UFC.



Поединок между Петром Яном и Шоном О'Мэлли состоится в ночь на 22 октября в рамках турнира по смешанным единоборствам UFC 280, который пройдёт в Абу-Даби.

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