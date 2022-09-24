Деонтей Уайлдер назвал победителя боя Кроуфорд — Спенс
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Экс-чемпион мира в супертяжёлом весе американец Деонтей Уайлдер высказался об ожидаемом поединке за звание абсолютного чемпиона в полусреднем весе (до 66,7 кг) между соотечественниками Эрролом Спенсом и Теренсом Кроуфордом.
«Ох, ребята, это будет чертовский бой. Два невероятных бойца, два крайне статусных бойца, которых я уважаю. Но, говоря об этом бое, я вынужден поставить на Эррола Спенса.
Эррол – мой чувак. Он не только отличный боец, но и парень, который всегда поддерживал меня. И когда ты получаешь любовь и поддержку от кого-то вроде него, то обязан отвечать. Неважно, победа или поражение, – вы должны поддерживать. Я следую за своим сердцем, и оно с Эрролом», – сказал Уайлдер в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.
Новость по темеЭррол Спенс и Теренс Кроуфорд согласовали дату боя за звание абсолютного чемпиона мира
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