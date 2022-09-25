Промоутер Хрюнов объяснил победу Дацика над Емельяненко

Известный промоутер Владимир Хрюнов объяснил, за счёт чего Вячеслав Дацик оказался сильнее российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко.
«Нокаут — это закономерность, потому что Вячеслав Дацик принял серьёзное решение ещё два года назад – систематически начал заниматься боксом. Тренировался два раза в день, вёл абсолютно здоровый образ жизни. Дацик является примером человека, который живёт боксом», — сказал Хрюнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Напомним, Дацик нокаутировал Емельяненко в боксёрском поединке. Бой завершился в первом раунде на 12-й секунде. Дацик нанёс мощный удар, после которого Емельяненко рухнул на настил и рефери принял решение остановить поединок.
А. Емельяненко: проиграна битва, но не проиграна война.
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