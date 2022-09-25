Мехонцев: может, мозг Емельяненко уже не подходит для боёв — пропита или утеряна фаза

Олимпийский чемпион 2012 года, российский боксёр Егор Мехонцев прокомментировал итоги боя между Александром Емельяненко и Вячеславом Дациком. Поединок завершился на 12-й секунде первого раунда. Дацик одержал победу нокаутом.
«Нокаут Дацика — закономерность. Емельяненко физически разобранный — мозг тоже разобранный, потому что все его похождения и пагубные привычки всё равно несут свой отпечаток. Самое главное — подготовить мозг. Тело своё он маленько восстановил, стал более координированно ходить и передвигаться по рингу, но мозг восстанавливается дольше, чем тело. Главное, чтобы он был в рабочем состоянии. Может, мозг Емельяненко вообще уже не подходит для боёв — утеряна какая-то фаза, в которой должен находиться боец, когда выходит на ринг. Можно сказать, что пропита, а можно сказать — утеряна.
Все эти воздействия не проходят бесследно — алкоголь и наркотики. Не знаю, что там у него было. Всё, что есть плохое, он полностью в себе собрал», — сказал Мехонцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
А. Емельяненко: проиграна битва, но не проиграна война!
- 25 сентября 2022
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