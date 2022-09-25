Чемпион мира в полулёгком весе Джош Уоррингтон проведёт защиту 10 декабря
Поделиться
Промоутерская компания Matchroom официально объявила о боксёрском вечере, который состоится 10 декабря в Лидсе (Великобритания).
В главном бою чемпион мира по версии IBF в полулёгком весе (до 57,2 кг) британец Джош Уоррингтон (31-1-1, 8 KO) проведёт дебютную защиту титула против мексиканца Луиса Альберто Лопеса (26-2, 15 KO).
31-летний Уоррингтон завоевал титул в марте, досрочно остановив в седьмом раунде испанского ветерана Кико Мартинеса (43-11-2, 30 KO). Примечательно, что британец уже становился обладателем титула IBF, однако неожиданно лишился его в феврале 2021 года, когда уступил техническим нокаутом малоизвестному мексиканцу Маурисио Ларе. Для 29-летнего Лопеса это первый чемпионский поединок в карьере.
Комментарии
- 25 сентября 2022
-
21:42
-
21:36
-
21:23
-
20:22
-
20:11
-
19:56
-
19:08
-
18:26
-
18:04
-
17:58
-
17:47
-
17:33
-
17:02
-
16:45
-
16:21
-
15:52
-
15:30
-
15:05
-
14:50
-
14:35
-
14:10
-
13:54
-
13:32
-
13:05
-
12:57
-
12:56
-
12:50
-
12:42
-
12:29
-
12:27
-
11:51
-
11:50
-
11:30
-
11:17
-
11:10
Партнерский контент