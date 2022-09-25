Чемпион мира в полулёгком весе Джош Уоррингтон проведёт защиту 10 декабря

Промоутерская компания Matchroom официально объявила о боксёрском вечере, который состоится 10 декабря в Лидсе (Великобритания).

В главном бою чемпион мира по версии IBF в полулёгком весе (до 57,2 кг) британец Джош Уоррингтон (31-1-1, 8 KO) проведёт дебютную защиту титула против мексиканца Луиса Альберто Лопеса (26-2, 15 KO).

31-летний Уоррингтон завоевал титул в марте, досрочно остановив в седьмом раунде испанского ветерана Кико Мартинеса (43-11-2, 30 KO). Примечательно, что британец уже становился обладателем титула IBF, однако неожиданно лишился его в феврале 2021 года, когда уступил техническим нокаутом малоизвестному мексиканцу Маурисио Ларе. Для 29-летнего Лопеса это первый чемпионский поединок в карьере.