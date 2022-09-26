«Отслужит и возобновит карьеру». Вартанян высказался о Минееве
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Боец смешанных единоборств Эдуард Вартанян высказался по поводу Владимира Минеева, который получил повестку из военкомата по причине частичной мобилизации.
«Это его решение. Тут вопрос не в том, поддерживаю я или осуждаю. Минеев это сделал, его право. Надо уважать его выбор. Отслужит и возобновит карьеру. Ему может помешать лишь ранение. Главное, чтобы не убили. Это обыденность военных действий», — приводит слова Вартаняна «РБК».
32-летний Минеев провёл свой последний поединок с боснийцем Эрко Джуном. Бой состоялся в Элисте в рамках «Кубка Лотоса» и прошёл по правилам кикбоксинга, россиянин победил нокаутом в третьем раунде. В смешанных единоборствах Минеев одержал 16 побед при одном поражении.
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