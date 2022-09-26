Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Отслужит и возобновит карьеру». Вартанян высказался о Минееве

«Отслужит и возобновит карьеру». Вартанян высказался о Минееве
Комментарии

Боец смешанных единоборств Эдуард Вартанян высказался по поводу Владимира Минеева, который получил повестку из военкомата по причине частичной мобилизации.

«Это его решение. Тут вопрос не в том, поддерживаю я или осуждаю. Минеев это сделал, его право. Надо уважать его выбор. Отслужит и возобновит карьеру. Ему может помешать лишь ранение. Главное, чтобы не убили. Это обыденность военных действий», — приводит слова Вартаняна «РБК».

32-летний Минеев провёл свой последний поединок с боснийцем Эрко Джуном. Бой состоялся в Элисте в рамках «Кубка Лотоса» и прошёл по правилам кикбоксинга, россиянин победил нокаутом в третьем раунде. В смешанных единоборствах Минеев одержал 16 побед при одном поражении.

Новость по теме
Минеев рассказал, как его мама отреагировала на новость о повестке из военкомата
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022