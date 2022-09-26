Усик: многие говорят, что Джошуа перекаченный, но он очень непростой пассажир

Чемпион мира по версиям WBA Super, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик считает, что общественность недооценила британца Энтони Джошуа в их реванше, который состоялся в августе этого года в Саудовской Аравии.

«Джошуа очень непростой пассажир. Многие начали обвинять его в каких-то высказываниях после боя, но это всё глупости, это накопление каких-то эмоциональных переживаний. Очень сильный парень, олимпийский чемпион, чемпион мира по профессионалам.

Очень хороший парень с очень хорошими данными и далеко не слабый. Как некоторые говорят: «Да он перекаченный». Послушайте, он от природы большой, как ему быть маленьким? Как спортсмен, он замечательный», – сказал Усик в интервью YouTube-каналу украинского журналиста.