Усик: многие говорят, что Джошуа перекаченный, но он очень непростой пассажир
Поделиться
Чемпион мира по версиям WBA Super, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик считает, что общественность недооценила британца Энтони Джошуа в их реванше, который состоялся в августе этого года в Саудовской Аравии.
«Джошуа очень непростой пассажир. Многие начали обвинять его в каких-то высказываниях после боя, но это всё глупости, это накопление каких-то эмоциональных переживаний. Очень сильный парень, олимпийский чемпион, чемпион мира по профессионалам.
Очень хороший парень с очень хорошими данными и далеко не слабый. Как некоторые говорят: «Да он перекаченный». Послушайте, он от природы большой, как ему быть маленьким? Как спортсмен, он замечательный», – сказал Усик в интервью YouTube-каналу украинского журналиста.
Новость по темеАлександр Усик назвал тяжелейший раунд в реванше с Джошуа
Комментарии
- 26 сентября 2022
-
19:17
-
19:00
-
18:30
-
18:19
-
17:29
-
16:30
-
15:40
-
15:25
-
14:35
-
14:19
-
14:15
-
13:56
-
13:37
-
12:50
-
12:24
-
11:18
-
10:43
-
10:14
-
09:50
-
09:14
-
07:20
-
06:39
-
05:46
-
04:54
-
02:58
-
01:20
-
01:15
-
01:05
-
00:55
-
00:28
-
00:07
- 25 сентября 2022
-
23:53
-
23:00
-
22:37
-
22:35
Партнерский контент