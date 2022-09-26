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Александр Усик назвал тяжелейший раунд в реванше с Джошуа

Александр Усик назвал тяжелейший раунд в реванше с Джошуа
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Чемпион мира по версиям WBA Super, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик назвал тяжелейший раунд в реванше с британцем Энтони Джошуа, который состоялся в августе этого года в Саудовской Аравии.

Напомним, Усик победил раздельным судейским решением (116-112, 115-113 и 113-115), нанеся Джошуа третье поражение в карьере.

«Один раунд, девятый, уже конец девятого, я думаю… А все остальные, мне казалось, что мы контролируем ситуацию, есть наши раунды и их больше. Но девятый да. Даже у меня внутренне был такой… тревожный», – сказал Усик в интервью YouTube-каналу украинского журналиста.

Ранее в интервью Дмитрий Кудряшов объяснил, почему американский экс-чемпион Деонтей Уайлдер опасен для Усика.

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