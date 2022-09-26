Александр Усик объяснил, почему отказывается от мяса во время подготовки к боям

Чемпион мира по версиям WBA Super, IBF и WBO в супертяжёлом весе, украинец Александр Усик рассказал о своей диете во время подготовки к боям.

«Мясо вообще не ем. Я имею в виду, во время подготовки… Мясо что, силы даёт? Красное мясо больше сил на переработку требует. Я питаюсь исключительно рыбой и морепродуктами. Мясо на последней подготовке я ел один раз в неделю, это была суббота.

Мясо было кошерное. Мы пришли в ресторан и заказали баранью ногу. И парень, который мне готовил, он говорит: «Я такую ногу могу сделать». Я отвечаю: «Никогда». Следующая неделя, и он делает ещё лучше», – сказал боец в интервью YouTube-каналу украинского журналиста.

Ранее в интервью Усик назвал тяжелейший раунд в реванше с британцем Энтони Джошуа.