Александр Усик объяснил, почему отказывается от мяса во время подготовки к боям
Поделиться
Чемпион мира по версиям WBA Super, IBF и WBO в супертяжёлом весе, украинец Александр Усик рассказал о своей диете во время подготовки к боям.
«Мясо вообще не ем. Я имею в виду, во время подготовки… Мясо что, силы даёт? Красное мясо больше сил на переработку требует. Я питаюсь исключительно рыбой и морепродуктами. Мясо на последней подготовке я ел один раз в неделю, это была суббота.
Мясо было кошерное. Мы пришли в ресторан и заказали баранью ногу. И парень, который мне готовил, он говорит: «Я такую ногу могу сделать». Я отвечаю: «Никогда». Следующая неделя, и он делает ещё лучше», – сказал боец в интервью YouTube-каналу украинского журналиста.
Ранее в интервью Усик назвал тяжелейший раунд в реванше с британцем Энтони Джошуа.
Новость по темеАлександр Усик назвал тяжелейший раунд в реванше с Джошуа
Комментарии
- 26 сентября 2022
-
22:19
-
21:59
-
21:06
-
20:48
-
20:34
-
19:50
-
19:35
-
19:17
-
19:00
-
18:30
-
18:19
-
17:29
-
16:30
-
15:40
-
15:25
-
14:35
-
14:19
-
14:15
-
13:56
-
13:37
-
12:50
-
12:24
-
11:18
-
10:43
-
10:14
-
09:50
-
09:14
-
07:20
-
06:39
-
05:46
-
04:54
-
02:58
-
01:20
-
01:15
-
01:05
Партнерский контент