Уайлдер рассказал, что хочет провести поединок с Джошуа
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Экс-чемпион мира в супертяжёлом весе американец Деонтей Уайлдер рассказал о том, что он хотел бы провести поединок с соотечественником Энтони Джошуа.
«Мы все выступаем в супертяжёлом весе. Люди часто задают мне вопрос по поводу Джошуа и многих других парней. Но однозначно чаще всего спрашивают обо мне и Джошуа. Это всё ещё огромный бой, в котором очень заинтересованы болельщики.
Я всегда нахожусь в приподнятом настроении в таких моментах. Мы выступаем в супертяжёлом весе. Если всё пойдет по плану, если мы с ним продолжим драться, то мы обязаны встретиться друг с другом. Я на протяжении многих лет пытался сделать это, но не достиг успеха. Впрочем, сейчас другое время», — сказал Уайлдер на YouTube-канале Fight Hub TV.
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