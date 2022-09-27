«Могу выиграть этот бой, без проблем». Канело прокомментировал возможный реванш с Биволом

Бывший лидер рейтинга pound-for-pound и абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканец Сауль Альварес высказался по поводу возможного реванша с россиянином Дмитрием Биволом.

«Биволу нужно разобраться с Рамиресом. Я хочу победы Рамиреса, желаю ему победы, но посмотрим, как будет. Реванш с Биволом? Я могу выиграть этот бой, без проблем», — приводит слова Альвареса BoxingScene.

Напомним, в ночь с 17 на 18 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся вечер бокса, в главном событии которого прошёл бой Геннадий Головкин – Сауль Альварес. Мексиканский боксёр защищал пояса WBA (Super), WBC, IBF и WBO в суперсреднем весе. Бой продлился все 12 раундов, по итогам которых победу единогласным решением судей одержал Сауль Альварес.