Андерсон Силва назвал лучшего бойца всех времён

Экс-чемпион UFC в среднем весе Андерсон Силва считает Би-Джей Пенна лучшим бойцом из всех, кого он видел.

«Я считаю, что Би-Джей Пенн – лучший боец из всех, кого я видел. Я его большой фанат», — приводит слова Силвы BJ Penn.

В октябре 2020 года Андерсон Силва провёл прощальный поединок в UFC. Его соперником стал Юрайя Холл. Первый раунд остался за Холлом. Во втором Силва прибавил, начало третьей пятиминутки также осталось за Андерсоном, но в конце он оказался в нокдауне. В четвёртом отрезке американец встречным ударом повалил оппонента на канвас и добил.



За последние восемь лет в лиге Силва победил лишь раз. После схватки президент UFC Дана Уайт заявил, что бразилец больше никогда не должен драться.



После этого Андерсон Силва провёл два боксёрских поединка, в которых одержал две победы.

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