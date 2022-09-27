Андерсон Силва назвал лучшего бойца всех времён

Экс-чемпион UFC в среднем весе Андерсон Силва считает Би-Джей Пенна лучшим бойцом из всех, кого он видел.
«Я считаю, что Би-Джей Пенн – лучший боец из всех, кого я видел. Я его большой фанат», — приводит слова Силвы BJ Penn.
В октябре 2020 года Андерсон Силва провёл прощальный поединок в UFC. Его соперником стал Юрайя Холл. Первый раунд остался за Холлом. Во втором Силва прибавил, начало третьей пятиминутки также осталось за Андерсоном, но в конце он оказался в нокдауне. В четвёртом отрезке американец встречным ударом повалил оппонента на канвас и добил.
За последние восемь лет в лиге Силва победил лишь раз. После схватки президент UFC Дана Уайт заявил, что бразилец больше никогда не должен драться.
После этого Андерсон Силва провёл два боксёрских поединка, в которых одержал две победы.
7 легендарных бойцов, которые затянули с завершением карьеры:
- 27 сентября 2022
-
14:21
-
14:10
-
13:33
-
12:59
-
12:54
-
12:34
-
11:47
-
11:33
-
10:42
-
10:32
-
09:56
-
09:39
-
03:55
-
01:07
-
00:40
-
00:26
-
00:04
- 26 сентября 2022
-
23:00
-
22:59
-
22:19
-
21:59
-
21:06
-
20:48
-
20:34
-
19:50
-
19:35
-
19:17
-
19:00
-
18:30
-
18:19
-
17:29
-
16:30
-
15:40
-
15:25
-
14:35