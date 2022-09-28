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Новичок UFC заявил о готовности выйти на бой с Чимаевым

Новичок UFC заявил о готовности выйти на бой с Чимаевым
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Американец Бо Никал, недавно подписавший контракт с UFC, высказался о возможном поединке с шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым.

«Я думаю, это будет неплохой бой для меня. Очевидно, он хорош в борьбе и является бойцом высокого уровня. Хамзат один из лучших не только в своём дивизионе, но и в UFC. У него крутые навыки. Я только дебютирую в UFC. Он, вероятно, скоро будет драться за титул.

Получу ли я этот бой? Скорее всего, нет. Но я готов. Думаю, это случится в будущем. Он хорош, без сомнения. Но спросите любого, кто хоть что-то знает о борьбе и следит за этим видом спорта, и он вам скажет, что я один из лучших борцов в мире», — приводит слова Никала MMA Junkie.

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