Юниорская сборная Украины по боксу приняла решение покинуть чемпионат Европы в Италии после запрета организаторов выступать под национальным флагом. Об этом информирует пресс-служба украинской сборной.
Запрет использования национальной символики стал возможен из-за ситуации с президентом Федерации бокса Украины (ФБУ). Некоторыми СМИ сообщалось, что запрет наложила Международная боксёрская ассоциация (IBA), в которой считают, что главой ФБУ является Владимир Продивус, который в то же время занимает должность вице-президента IBA. При этом Министерство молодёжи и спорта Украины таковым считает Кирилла Шевченко. В IBA якобы сочли такую ситуацию как «вмешательство правительства» в свою деятельность и потому наложили запрет, обязав украинских юниоров выступать под нейтральным флагом.
«Этот инцидент был умышленно создан агентом ФСБ Умаром Кремлёвым и коллаборантом Владимиром Продивусом для отбеливания репутации и создания видимости того, что Продивус защищает интересы Украины. Сначала IBA, в которой Владимир Продивус является вице-президентом, приняла этот скандальный запрет, а потом уже этот самый вице-президент выступил как защитник украинских боксёров. Для наших боксёров честь Украины важнее, чем медали из рук врагов и предателей», — говорится в заявлении юниорской сборной Украины по боксу.
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