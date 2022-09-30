Взвешивание UFC Вегас 61: Борщёв тяжелее Дэвиса, Олейник перевесил Латифи

В Лас-Вегасе (США) завершилась официальная церемония взвешивания турнира UFC Вегас 61. В главном событии турнира должны встретиться американка Маккензи Дёрн и китаянка Сяонань Янь.



По итогам взвешивания Дёрн и Янь показали одинаковый вес.



В рамках основного карда россиянин Вячеслав Борщёв встретится с американцем Майком Дэвисом. По итогам взвешивания Борщёв оказался чуть тяжелее соперника.



В предварительном карде турнира Алексей Олейник встретится со шведом Илиром Латифи. Олейник оказался тяжелее своего соперника. Кроме того, в предварительном карде свой бой с бразильцем Филипе Линсом проведёт россиянин Максим Гришин. По итогам взвешивания Гришин и Линс показали равный вес.



UFC Вегас 61. Взвешивание



Основной кард



Маккензи Дёрн (52,39 кг) — Сяонянь Янь (52,39 кг)

Рэнди Браун (77,34 кг) — Франсиско Триналдо (77,11 кг)

Раони Барселос (61,46 кг) — Тревин Джонс (61,23 кг)

Дон Шайнис (66,22 кг) — Содик Юсуфф (66 кг)

Джон Кастанеда (63,28 кг) — Даниэль Сантос (62,82 кг)

Вячеслав Борщёв (70,53 кг) — Майк Дэвис (70,31 кг)



Предварительный кард



Илир Латифи (114,76 кг) — Алексей Олейник (115,21 кг)

Джесси Ронсон (70,53 кг) — Жоаким Силва (70,31 кг)

Брендан Аллен (84,37 кг) — Кристоф Джотко (84,14 кг)

Максим Гришин (93,21 кг) — Филипе Линс (93,21 кг)

Челси Чедлер (63,5 кг) — Юлия Столяренко (63,28 кг)

Гуидо Каннетти (61,46 кг) — Рэнди Коста (61,23 кг)