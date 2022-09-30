Взвешивание UFC Вегас 61: Борщёв тяжелее Дэвиса, Олейник перевесил Латифи

В Лас-Вегасе (США) завершилась официальная церемония взвешивания турнира UFC Вегас 61. В главном событии турнира должны встретиться американка Маккензи Дёрн и китаянка Сяонань Янь.
По итогам взвешивания Дёрн и Янь показали одинаковый вес.
В рамках основного карда россиянин Вячеслав Борщёв встретится с американцем Майком Дэвисом. По итогам взвешивания Борщёв оказался чуть тяжелее соперника.
В предварительном карде турнира Алексей Олейник встретится со шведом Илиром Латифи. Олейник оказался тяжелее своего соперника. Кроме того, в предварительном карде свой бой с бразильцем Филипе Линсом проведёт россиянин Максим Гришин. По итогам взвешивания Гришин и Линс показали равный вес.
UFC Вегас 61. Взвешивание
Основной кард
Маккензи Дёрн (52,39 кг) — Сяонянь Янь (52,39 кг)
Рэнди Браун (77,34 кг) — Франсиско Триналдо (77,11 кг)
Раони Барселос (61,46 кг) — Тревин Джонс (61,23 кг)
Дон Шайнис (66,22 кг) — Содик Юсуфф (66 кг)
Джон Кастанеда (63,28 кг) — Даниэль Сантос (62,82 кг)
Вячеслав Борщёв (70,53 кг) — Майк Дэвис (70,31 кг)
Предварительный кард
Илир Латифи (114,76 кг) — Алексей Олейник (115,21 кг)
Джесси Ронсон (70,53 кг) — Жоаким Силва (70,31 кг)
Брендан Аллен (84,37 кг) — Кристоф Джотко (84,14 кг)
Максим Гришин (93,21 кг) — Филипе Линс (93,21 кг)
Челси Чедлер (63,5 кг) — Юлия Столяренко (63,28 кг)
Гуидо Каннетти (61,46 кг) — Рэнди Коста (61,23 кг)
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