Россиянин Тимофей Настюхин проиграл нокаутом во втором раунде на турнире ONE FC

Российский боец смешанных единоборств Тимофей Настюхин проиграл нокаутом в начале второго раунда на турнире ONE FC. Соперником Настюхина был непобеждённый 28-летний боец ​​из Турции Халил Амир (8-0).

Амир нанёс Настюхину точный удар справа, который вывел российского бойца из равновесия, а затем нанёс серию добивающих ударов, после которых Тимофей опустился на настил и не смог продолжить поединок. Рефери остановил бой и зафиксировал победу Халила.

Для Настюхина это уже третье поражение подряд. До этого он проиграл Сайгиду Гусейн Арсланалиеву. Поединок состоялся в декабре прошлого года и завершился нокаутом в третьем раунде. В апреле 2021 года Настюхин потерпел поражение от Кристиана Ли.

Экс-чемпион ONE championship встретился с Хасбиком.