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Россиянин Тимофей Настюхин проиграл нокаутом во втором раунде на турнире ONE FC

Россиянин Тимофей Настюхин проиграл нокаутом во втором раунде на турнире ONE FC
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Российский боец смешанных единоборств Тимофей Настюхин проиграл нокаутом в начале второго раунда на турнире ONE FC. Соперником Настюхина был непобеждённый 28-летний боец ​​из Турции Халил Амир (8-0).

Амир нанёс Настюхину точный удар справа, который вывел российского бойца из равновесия, а затем нанёс серию добивающих ударов, после которых Тимофей опустился на настил и не смог продолжить поединок. Рефери остановил бой и зафиксировал победу Халила.

Для Настюхина это уже третье поражение подряд. До этого он проиграл Сайгиду Гусейн Арсланалиеву. Поединок состоялся в декабре прошлого года и завершился нокаутом в третьем раунде. В апреле 2021 года Настюхин потерпел поражение от Кристиана Ли.

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