«Если призовут в армию — поеду». Откровенное интервью с российской звездой азиатских ММА

В ночь с 30 сентября на 1 октября в Сингапуре состоится турнир ONE on Prime Video 2, в главном карде которого российский боец Тимофей Настюхин встретится с Халилом Амиром из Турции. Настюхин стал широко известен в России после победы нокаутом над бывшим чемпионом UFC Эдди Альваресом – этот бой даже называли главным апсетом 2019 года. Тимофей любит завершать поединки быстро – он финишировал соперников в первом раунде 11 раз. В эксклюзивном интервью Настюхин рассказал «Чемпионату» о предстоящем бое, спаррингах с Петром Яном и Таем Туивасой, отношении к братьям Емельяненко и многом другом.

«Идти на двух поражениях кряду – очень тяжело»

– Ваш соперник, Халил Амир, плохо известен широкой аудитории. Вы что-то знали о нём до того, как принять бой?

– Нет, не знал, кто это. Пришлось готовиться, начал смотреть его поединки. В крупных организациях он не бился, проводил поединки на Fight Nights, UAE Warriors. Непонятно, с кем он там дрался. Особой оппозиции у него не было, так что цепляться за его рекорд 7-0… Сейчас много таких ребят, кто без тяжёлых боёв набивает рекорд. Посмотрим, сейчас будет для него проверка.

– Вы как-то говорили, что ваша карьера строится на соперниках, которые титулованнее и известнее. В этом поединке вы фаворит. От этого сложнее или проще?

– Да мне без разницы, как я выхожу на бой. Главное – ментальный настрой. Всё в голове, поэтому, каким бы противник ни был титулованным или мало кому известным, от любого можно ожидать чего угодно. Выхожу и делаю своё дело.

Тимофей Настюхин Фото: onefc.com

– Вы подходите к поединку на серии из двух поражений. Это давит психологически?

– Конечно, это не может не давить, потому что мне сейчас как воздух нужна эта победа для моей карьеры. Очень тяжело идти на двух поражениях кряду. Опять же, эти два проигрыша были кому? Действующему чемпиону и парню, который находится на первом месте. Никому ниже себя в рейтинге я не проигрывал. Вот сейчас дали дебютанта организации, и мне кровь из носа нужна эта победа.

– К одному из последних поединков вы готовились в Эмиратах. Почему в тот момент отказались от Tiger Muay Thai?

– Потому что была пандемия, когда я в Дубае готовился, и в Таиланде вообще никого не было. Мы отталкивались от того, кто находится там. Тренер по ударной технике Стивен Лукатски меня позвал в Дубай, сказал: «Здесь есть неплохая команда, специалисты по ударке и борьбе. Приезжай, мы здесь проведём с тобой лагерь». Сейчас же всё возобновилось, в Таиланде всё отлично, пускают без всяких ограничений теперь. Очень сфокусированный состав был здесь, так что на этих сборах я подготовился очень хорошо.

– В прошлом поединке вы устроили мощный реванш c Сайгидом Арсланалиевым, который признали боем года в ONE. Эта история для вас закрыта или вы хотели бы третий поединок?

– Я точно не знаю. Сведут нас третий раз – будем драться. Я же никогда не выбирал противников. Мы находимся рядом – он на первой, я на третьей строчке. Может быть, ещё раз сойдёмся. Если нас ещё раз сведут, то, конечно, я приму этот бой. Наверное, что-то поменяю, как-то по-другому буду подходить к этому бою. Кардинально придётся менять подготовку, чтобы, наконец, выиграть у него.

– В параллельном турнире ONE поединок провёл боец команды Хабиба, Сайгид Изагахмаев. Хотели бы встретиться с ним после Амира?

– Наоборот, мне неинтересно драться с представителями одной страны здесь, в Азии. И так много иностранцев, которые дерутся в топе. Почему бы не сводить человека из России с иностранцем? Мы же бьёмся не в России – смысл лететь за океан и драться с бойцом из своей страны. Поэтому особого желания нет, но, опять же, как руководство решит.

«Если придёт повестка, бегать никуда не стану»

– Вы выступаете в ONE почти восемь лет. Был ли за это время момент, когда вы могли уйти?

– Да, конечно. У меня было много тяжёлых моментов в карьере. Это и сейчас после двух поражений, и когда я ногу сломал пополам (в поединке с Котетсу Боку. – Прим. «Чемпионата»). Всякие травмы были, отмены боёв, пандемия, санкции против нас вводили. Очень много моментов, над которыми пришлось задумываться. Но те отношение и интерес в этой лиге, которое сам босс мистер Чатри ко мне проявляет… Я очень благодарен им за то, как ко мне относятся, и я остаюсь здесь.

– Как рассказывал Анатолий Малыхин, Чатри Ситйодтонг может, например, дать двойной бонус за красивый бой.

– Да, это сейчас, когда уже ввели бонусы официально. А раньше их вообще не было, и Чатри чисто от себя, из своего кармана дважды давал мне эти бонусы. Ко мне очень хорошо здесь относятся. Он дал понять, что не хочет терять такого бойца, который у самого основания этой лиги. Мы, говорит, не хотим, чтобы ты уходил в другой промоушен или заканчивал.

– Сколько у вас осталось боёв по контракту?

– Мы сейчас перезаключили соглашение, и как раз мистер Чатри повлиял на это. Мне дали индивидуальный контракт, и будет только от меня зависеть — сколько я захочу боёв провести, столько и проведу.

– То есть нет опасения, что если будет третье поражение, то может последовать увольнение?

– Да лучше об этом не думать. Тем более сейчас, перед боем.

– Были ли вы когда-нибудь близки к подписанию в UFC?

– Нет, оттуда не было никаких предложений. У меня и по визе всё тяжело. Я как-то пытался делать визу – мне отказали. Я бросил эту затею.

– Вы рассказывали, что, когда посещаете турниры АСА, матчмейкеры подбивают вас вернуться. А в последнее время поступали предложения из России?

– Конкретных не было. Раньше – да, было такое, что я с Андреем Кошкиным приезжал как секундант на бой, и мне говорили: «Что ты там, давай к нам, дерёшься непонятно где, дерись у нас». Однако таких предложений, как здесь, они не сделают точно.

– Но у вас громкое имя, а в России любят организовывать большие поединки. Не думали, что всё-таки там можете больше заработать, чем в ONE?

– Нет, вряд ли.

– Магомед Исмаилов, говорят, дерётся за 30 миллионов рублей.

– Да, но он и раскручивает бои. Вы же видите, какой он медийный человек, в отличие от меня. Я вообще не люблю всю эту суету. Мне важна только спортивная составляющая боя.

Тимофей Настюхин Фото: onefc.com

– Вы по-прежнему живёте в Новокузнецке?

– Да, там же.

– Не думали сменить место жительства? Может, переехать в Москву.

– Не знаю, с каждым годом это становится тяжелее, тем более семья расширяется. Поэтому пока живём здесь, дальше посмотрим. К тому же с каждым годом всё неспокойнее становится, времена меняются, какая-то ерунда происходит. Поэтому пока живём в окружении близких, все рядом, под боком. Нам удобно жить там.

– В Азии к вам как к представителю России не поменялось отношение?

– Кстати, нет. Здесь такого нет, что ты русский и это вызывает негатив. Вообще никакого негатива нет — что в Таиланде, что в Сингапуре. Я здесь уже два месяца – ни одного негативного лица на себе не увидел.

– Недавно Владимиру Минееву пришла повестка на мобилизацию. Вам приходила? Как относитесь к нынешней ситуации?

– Пока ещё ничего не приходило. Знаете, ну, какое тут отношение – мы живём в своей стране. Если призовут ехать, воевать – поеду воевать, куда деваться. Не бегать же. Если мы живём в своей стране, то должны отстаивать её права. Пока никаких повесток не было, но если придёт, то бегать никуда не стану.

«Бой с Бейдером будет для Фёдора очень опасным»

– Вы рассказывали, что в детстве в вашу сторону часто звучал вопрос «кто ты по нации». Бывало, что такие конфликты доходили до драк?

– Конечно, весь школьный возраст. Я в пять лет переехал из Казахстана в Сибирь, и за мою внешность меня как только не называли, а я никогда не любил, чтобы меня обижали. Я всегда умел дать сдачи. Всё детство у меня прошло в уличных драках – в основном на этой почве. Детский возраст же самый злой – побольнее уколоть.

– Вы тогда уже занимались единоборствами? Наверное, жёсткий отпор давали.

– Поначалу нет, именно из-за этого я попросил родителей: «Отдайте меня в единоборства, я хочу драться научиться». Задирают, говорю, все, а я особо не умею. И в возрасте восьми лет на панкратион меня отдали к моему тренеру, Рябцеву Ивану Васильевичу, у которого я до сих пор занимаюсь в нашем родном городе.

– Вы, можно сказать, испортили Эдди Альваресу дебют в ONE, после чего у него как-то не задалось в организации. Как думаете, почему не получилось?

– Здесь Азия, своя кухня. Немного другие правила сгонки веса, подсчёта баллов, технические правила тоже отличаются. Плюс он из Америки через океан сюда прилетал – может, это как-то сказывалось. Тот факт, что у него не пошло – это да, так и есть. Вроде как он закончил, расторг контракт. Наверное, теперь будет у себя в Америке, в PFL или где-то ещё.

– Он сказал, что хочет вернуться в UFC или Bellator.

– Так как он бывший чемпион обеих лиг, я думаю, ему везде дороги открыты.

Эдди Альварес и Тимофей Настюхин Фото: onefc.com

– Вы называли Фёдора Емельяненко кумиром. Какой бой Фёдора вам особенно запомнился?

– У него что ни бой, то шедевр. Те же самые поединки с КроКопом, Ногейрой. Тогда это были лучшие бойцы в мире, и Фёдор у них выиграл. Победил того же Рэндлмана, когда тот его головой вниз воткнул. Нормальные люди после такого уезжают в больницу очень надолго, а Фёдор ещё и выигрывал. С детства помню, что, когда Фёдор выходил на поединок, можно не спрашивать, кто победит – было априори понятно. Сколько лет он держал марку, и он до сих пор является моим кумиром.

– Сейчас Фёдор хочет взять реванш у Райана Бейдера. Как считаете, это реально или Фёдору лучше выбрать соперника попроще, чтобы красиво закончить карьеру?

– Это, конечно, для него сейчас будет очень опасно, потому что Бейдер молодой по сравнению с Фёдором, обладает и борьбой, и нокаутирующим ударом. Очень рискованный бой Фёдор принимает. Но не мне его судить – если он уверен, что может пройти Бейдера, то бог в помощь.

– Все, кто следил за карьерой Фёдора, так или иначе наблюдали и за его младшим братом. Вы с какими мыслями смотрели поединки пикового Александра Емельяненко?

– Даже в пиковой форме у него были и спады, и взлёты. Он и проигрывал, и побеждал. Такого бойцовского IQ, как у Фёдора, он не имел. У него были руки, бокс, антропометрия, но такого бойцовского мышления, духа, как у Фёдора, у него не было.

– Бой Александра с Дациком закончился за 13 секунд. Вас это удивило?

– Да чему уже удивляться? Александр такие сейчас пируэты выписывает. Вы видели, где его просто под руки с дивана поднимали, вели? Он просто сам встать не мог. Что говорить о спортивной карьере, если его вытаскивают из таких запоев. Я думаю, ему вообще не стоит уже драться, выступать, потому что могут быть необратимые последствия. Ему точно надо уже завязывать с этим.

– После подготовки в Екатеринбурге многие поверили, что он может Дацика победить. Он хорошо выглядел, подготовка его стимулировала к здоровому образу жизни. Может, стоит просто драться не с такими бьющими соперниками?

– Дацик – это что, такой топовый соперник? Он же тоже давным-давно ветеран. Ему же не дали молодого чемпиона, который голодный и идёт на серии побед. Ему дали Дацика, который тоже не самый великий спортсмен.

«Спарринговал с Туивасой – плохо двигается, мясистый»

– Уже в октябре состоится UFC 280 в Абу-Даби, где ваш товарищ Пётр Ян подерётся с Шоном О’Мэлли. Планируете посмотреть турнир вживую?

– Я уже очень давно уехал, и два месяца меня нет дома, поэтому после боя у меня билеты домой, уже всё на руках. Дерусь — и планирую приехать к семье, скучаю по ним очень сильно, да и они по мне.

– Как считаете, чем закончится бой О’Мэлли и Яна?

– Да я уверен, что Петя его разберёт. Не знаю даже, какие могут быть варианты для О’Мэлли, чтобы он выиграл у Пети.

– О’Мэлли недавно говорил, что удивится, если Пётр по нему попадёт.

– О’Мэлли же не знает, как Пётр работает. Он даже на обычных спаррингах просто выходит и голодный до всего сносит своих спарринг-партнёров. Пацаны говорят: «Такой натиск мы ни от кого не испытывали, только от Пети». Там в клетке он будет ещё опаснее.

– А случалось в вашей карьере, когда вы были по весу с Петром близки и вставали в спарринг?

– Да, несколько раз мы с Петром вставали в спарринг, но это было очень давно. У нас ещё не было более профессионального подхода, как сейчас. Нам было без разницы, мы даже не смотрели по весу. Тяжик пришёл – работали с ним, мухач с тобой встал – работали с мухачом. Да и я гонял на 66 кг, таким крупным ещё не был.

Рафаэль Физиев, Тимофей Настюхин и Пётр Ян Фото: из личного архива Тимофея Настюхина

– На одном из ваших фото увидел Дэна Хукера и Тая Туивасу. С австралийцем тоже вставали в спарринг?

– Вставал.

– И как ощущения?

– Нормально, он же тяж, плохо двигается, такой мясистый. Заряжает с рук. На тех сборах я ещё стоял с Гёкханом Саки – таких лоу-киков я в жизни просто никогда не получал, как будто рельсой прилетело по опорной ноге. Потом неделю на одной ноге прыгал. Этот лоу-кик я запомнил надолго.

– В спарринге с Туивасой вы оба наверняка работали аккуратно?

– Конечно, конечно. Я работал аккуратно, и он старался – не в полную силу же он будет бить меня. Сейчас мы более профессионально подходим, выбираем спарринг-партнёров на свой вес, надеваем ММА-перчатки любительские, шлемы, работаем в клетке.

– На турнире UFC в Абу-Даби также состоится бой Ислама Махачева и Чарльза Оливейры. Как думаете, кто окажется сильнее?

– Я думаю, что Махачев всё-таки должен выиграть. Хоть Оливейра и опасен в партере, начал набирать в стойке, но Ислам всё равно будет поинтереснее во всех аспектах.