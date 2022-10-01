Источник: вакантный титул WBC в первом полусреднем весе будет разыгран 27 ноября

Поединок за титул чемпиона мира по версии WBC в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) между американцами Реджисом Прогре (27-1, 23 KO) и Хосе Сепедой (35-2, 27 KO) запланирован на 27 ноября в штате Калифорния (США), сообщает издание BoxingScene. Точное место проведения станет известно позднее.

Напомним, титул стал вакантным после того, как лидер дивизиона британец Джош Тэйлор отказался от него, чтобы не проводить обязательную защиту.

33-летний Прогре в прошлом уже становился чемпионом мира – в апреле 2019-го он досрочно остановил в шестом раунде белоруса Кирилла Релиха. Своё единственное поражение американец потерпел в финале Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS), уступив по очкам Тэйлору. 33-летний Сепеда дважды сражался за чемпионские пояса, однако в обоих боях терпел неудачу.