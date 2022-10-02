Борщёв потерпел поражение судейским решением в бою с американцем Дэвисом

В ночь на 2 октября в Лас-Вегасе (США) проходит турнир UFC Vegas 61. В первом бою главного карда в лёгкой весовой категории встретились два правши – россиянин Вячеслав Борщёв и Майк Дэвис. Поединок продлился все три раунда, по итогам которых американский боец одержал победу единогласным решением судей (30-26, 29-28, 29-28).
Первый раунд остался за Дэвисом, у которого дошло 59 из 83 ударов (подавляющее большинство – в голову), тогда как у Борщёва – 21 из 43-х. Также американец совершил четыре тейкдауна. Второй и третий раунды получили более конкурентными. В целом за бой Борщёв нанёс 63 акцентированных удара против 65 от Дэвиса, но не провёл ни одного тейкдауна. У американца была одна попытка завершить бой сабмишеном.
На счету Вячеслава Борщёва теперь три боя в UFC – два поражения и одна победа. В своём первом поединке в январе текущего года он в первом раунде нокаутировал американца Дакоту Буша. А в следующем поединке россиянин потерпел поражение единогласным решением судей от Марка Диакеси.
29-летний американец Майк Дэвис провёл уже четвёртый поединок в UFC, выиграв в двух предыдущих (нокаутировал Мэйсона Джонса и победил Томаса Гиффорда решением судей) и проиграв удушающим приёмом Гилберту Бёрнсу в дебютном бою в лиге.
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