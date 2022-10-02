Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Россиянин Муртазалиев техническим нокаутом победил американца Бестаева на Bellator 286

Россиянин Муртазалиев техническим нокаутом победил американца Бестаева на Bellator 286
Комментарии

29-летний российский боец смешанного стиля Халид Муртазалиев, являющийся уроженцем Дагестана, одержал победу в поединке с 34-летним осетином Хаджимуратом Бестаевым, который с 19 лет живёт в США и представляет эту страну.

Бой состоялся в рамках турнира Bellator 286 в американском Лонг-Бич. Он завершился техническим нокаутом в начале четвёртой минуты второго раунда.

Bellator 2022. Bellator 286, Лонг-Бич, США
Хаджимурат Бестаев - Халид Муртазалиев (W)
02 октября 2022, воскресенье. 03:40 МСК
Халид Муртазалиев
Окончено
TKO
Хаджимурат Бестаев

Для Муртазалиева это был третий бой в Bellator. В апреле 2021 года он дебютировал в организации, победив судейским решением бразильца Фабио Агияра. А год назад, в сентябре 2021-го, Халид уже уступил единогласным решением американцу Энтони Адамсу на турнире Bellator 265 в Сан-Хосе.

Бестаев же в августе прошлого года победил единогласным решением судей ещё одного представителя США Тая Гвердера. Бой с Муртазалиевым был для него вторым в Bellator.

В Bellator пощадили Фёдора. Вместо Бейдера – престарелая суперзвезда UFC В Bellator пощадили Фёдора. Вместо Бейдера – престарелая суперзвезда UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022