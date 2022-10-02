Россиянин Муртазалиев техническим нокаутом победил американца Бестаева на Bellator 286

29-летний российский боец смешанного стиля Халид Муртазалиев, являющийся уроженцем Дагестана, одержал победу в поединке с 34-летним осетином Хаджимуратом Бестаевым, который с 19 лет живёт в США и представляет эту страну.
Бой состоялся в рамках турнира Bellator 286 в американском Лонг-Бич. Он завершился техническим нокаутом в начале четвёртой минуты второго раунда.
Для Муртазалиева это был третий бой в Bellator. В апреле 2021 года он дебютировал в организации, победив судейским решением бразильца Фабио Агияра. А год назад, в сентябре 2021-го, Халид уже уступил единогласным решением американцу Энтони Адамсу на турнире Bellator 265 в Сан-Хосе.
Бестаев же в августе прошлого года победил единогласным решением судей ещё одного представителя США Тая Гвердера. Бой с Муртазалиевым был для него вторым в Bellator.
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